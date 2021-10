Töökäte puudus on jätkuvalt terav kahes sektoris

Pasi Harttunen kinnitas, et aktiivset sügist prognoositi juba suvekuudel. "Statistika näitab, et sel aastal maksti puhkusetasud välja juulis-augustis. Varem on olnud aktiivseid suveperioode, kus tööandjad on palunud töötajatel puhkused edasi lükata. Seekord lasid ettevõtted pigem töötajatel suvel ära puhata, sest teati juba - sügisesse jääb tellimuste kasv ning siis on hea, kui võimalikult suur osa inimestest tööl olemas," rääkis tööjõu rendi ja värbamisettevõtte Finesta tegevjuht Pasi Harttunen.

Kriis kriisi järel

Samas on päevakorras taas tööjõupuudus, mis ei lase ettevõtetel kasvada ja areneda. "Riikidevaheline tööränne on pidurdunud, Ukrainast praegu uus inimesi peale ei tule. Tööjõupuudus on toonud kaasa palgasurve, mis paneb tööandjad pikas perspektiivis raskesse olukorda. Ettevõte peab mõtlema jätkusuutlikkusele. Töösturid maksaks eelkõige efektiivsuse ja kvaliteedi eest. Kui vaba raha läheb aga lihtsalt palgatõusuks, kaotab sellest konkurentsivõime ja innovatsioon," selgitas Harttunen. Tema sõnul pole alati lahendus ka hindade tõstmine, et kulu ja tulu saaks vastavusse. "Tihti on firmadel pikad kokkulepped, kus hinnad fikseeritud, rahvusvahelised lepingud, mida ei saa poole pealt muuta," rääkis Harttunen. "Või näiteks ehituses kallinevad materjalid, aga kui projekt juba müüdud, ei saa tagantjärele hinda tõsta."

Tema sõnul on viimase paari aasta jooksul ettevõtted maadelnud mitme kriisiga korraga. "Meil on olnud COVID, tarneahela kriis, tööjõupuudus, tooraine ja komponentide nappus," loetles Harttunen. "Praegu laevad ja lennukid sõidavad, kuid nõudlus on tohutult kasvanud ja transport läinud mitu korda kallimaks. Nõudluse taga on tellimuste kasv, kuid neid ei saa täita, kui pole töötajaid," kirjeldas Harttunen nokk-kinni-saba-lahti olukorda.

Omanikud leti taga ja laudu katmas