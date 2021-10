Maxima laienes alevikku, mille elanikud on jaeketi tulekut pikisilmi oodanud

Tegu on järgmise sammuga ettevõtte X-formaadi kodupoodide uuenduskuuri käigus, mis toob väikseimatesse Maxima kauplustesse suurema kodumaise toidukauba valiku, muutunud kaubapaigutuse ja suuremad vahekäigud. Kõik need muutused tagavad külastajale parema ostukogemuse.

„Covid tõmbas meie renoveerimistele ja uute poodide avamisele korraks pidurit - viimati avasime uue poe kaks aastat tagasi Tallinnas Koplis," rääkis Laagri kaupluse avamisel Maxima Eesti tegevdirektor Edvinas Volkas. Tema sõnul on Maxima Eesti sel aastal oma võtnud tugeva fookuse kaupluste uuendamisele ning Laagri kauplus valmiski uuenenud kontseptsiooniga.

„Oleme seal, kus on meie klient ja avame poode sinna, kus näeme, et klient meid ootab," märkis Volkas. Maxima Eesti eesmärk on uuenduskuuri käigus pakkuda klientidele ennekõike seda, mida nad soovivad ja jaeketilt ootavad. Selleks on mugav kodupood, kus on kvaliteetne, kodumaine ja hea hinnaga kaup. Uuenenud X-formaat võimaldab seda kõike ka väiksemas kaupluses. „Uus kauplus on uus algus nii meie töötajatele kui ka klientidele," rõhutas Maxima Eesti tegevdirektor.

Laagri elanikud on pikalt oodanud Maxima tulekut, et saada igapäevane ostukorv senisest soodsamalt kätte. Sellist kauplust varem piirkonnas olnud ei ole. Kui viimastel nädalatel on erinevate kaupluste odavad avamishinnad avalikkuses palju elevust tekitanud, siis see on uute kaupluste avamisel tavapärane.

Laagri Maxima ei ole selles suhtes mingi erand, kaupluse külastajad saavad kuni 25. oktoobrini nautida tõeliselt soodsaid avamispakkumisi. Näiteks on banaani kilohind 0,35 eurot, jahutatud lõhefilee kilohind 5,95 eurot ja 150-grammine pakk Eesti Taluvõid 0,85 eurot.