Elon Musk tõukas troonilt Amazoni tegevjuhi ning tõusis maailma esirikkuriks

Nüüd on Tesla ja SpaceXi juht Elon Musk inimkonna ajaloos esimene inimene, kelle netoväärtus ulatub veerand triljoni dollarini, kirjutab Celebriti Net Worth. See tähendab, et Elon omab praegu ligi 50 miljardit dollarit rohkem kui Amazoni tegevjuht Jeff Bezos. Ta on ka rikkam kui Google asutaja Larry Page või Sergey Brin.