Elektriturul otsitakse paremat hinda. Rabatakse kõrge fikseeritud hinnaga pakette

Viimastel kuudel on mitu korda rohkem elektrimüüjat vahetatud ja börsihinnalt fikseeritud hinnaga pakettidele üle mindud. Paraku on paljud fikseerinud hinna siis, kui see on kõrgem.

Elektrum Eesti tegevjuht Andrus Liivand tõdeb, et Eestis vahetatakse müüjaid äärmiselt vähe. Vastav näitaja on üks väiksemaid lähipiirkonnas, võib-olla maailmas üldse. Septembris toimus aga murrang. Elektri börsihinna rekordtasemete kajastamine meedias on lõpuks hakanud mõjutama ka Eesti inimesi. Turustatistika näitab, et septembris tehti üle kahe korra rohkem otsuseid elektrimüüjat vahetada, kui tehti augustis ja aasta varem. Sama tendents on jätkunud ka oktoobris. Veel aktiivsemalt on inimesed hakanud vahetama börsihinnaga elektripakette fikseeritud hindadega pakettide vastu. Nende hinnad on aga viis kuud järjepanu püstloodis tõusnud. Mida soovitavad elektrimüüjad ja kelle fikseeritud hindades on näha esimest langust?