Miks minilao kasutamine on kasvav trend ja millal sina võid miniladu vajada?

„Neile, kellel ei ole minilao kasutamise kogemust, võib tunduda, et minilaod on liiga väikesed. 2–3 m2 suurusesse minilattu mahub aga üllatavalt palju ja nii mõnigi skeptik on pidanud tõdema, et just selles suuruses miniladu on paraja suurusega. Ka teenuse hind võib tunduda esmapilgul kõrge. Kui minilaos hoiustada vaid üht ratast, siis ehk tõesti, kuid reeglina on meil siiski rohkem asju, mis hoiukohta vajavad. Kui kohase suurusega ladu otstarbekalt kasutada ja arvestada sellega, et sinu kasutuses on 24/7 avatud soe ja turvaline ladu, mis jätab koju ja kontorisse rohkem ruumi elamiseks ja töötamiseks, siis on hind pakutava hüvega igati tasakaalus,“ selgitas Muttik eksiarvamustest rääkides.