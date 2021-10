Bigbank: pensionireformiga pangad kaotasid raha, aga inimesed võitsid

„See on täiesti õige käitumine, sest rahaliselt on igati mõistlik maksta kallimad laenud kiiremini tagasi ja seda paljud inimesed pensionirahaga ka tegid," ütles Pechter, kelle sõnul maksti septembris Bigbankile tarbimislaenusid tagasi tavapärasest neli miljonit eurot rohkem.

"Mida inimesed pensionirahaga tegid, oli igaühe oma valik ja on hea, et inimestel selline valikuvõimalus tekkis," lisas Pruunsild, kelle sõnul panga omanikke juhtunu ei üllatanud ja tegevjuhtkonnale praegust kasumi vähenemist keegi ette ei heida.

Jonna Pechteri sõnul on tarbimislaen teatud kulude katmiseks mõistlik laenutoode. „Raha tasub alati lugeda ja tarbimislaenu võttes on säästmiseks kõige lihtsam viis võtta konkureerivad pakkumised, mitte pimesi loota, et kodupank teeb parima pakkumise. Samas on selge, et vaba raha tekkides tasub kallimad kohustused tagasi maksta," ütles Pechter.