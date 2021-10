Võlgades kinnisvaratitaan Evergrande tegi võlamakse, kuid on ikka teel pankroti poole

Bloombergi hinnangul hakkab kokkukukkumise äärel oleva Evergrande aeg otsa saama. Koduostjad, investorid ja analüütikud on juba mitu kuud oodanud Hiina reguleerivate asutuste otsuseid Evergrande kohta. Keskpank ütles 15. oktoobril, et riskid on kontrollitavad, kuid seda usuvad vaid vähesed.

Paljud investorid kardavad, et ametivõimudel hakkab eluasemeturu päästmiseks vajalik aeg otsa saama. Peamine murekoht on see, et Evergrande ja teised kinnisvaraarendajad ei saa valmis kinnisvara, mille eest on kliendid juba eelmüügis tasunud. Ainuüksi Evergrande on müünud 1,4 miljonit korterit, mida pole veel ehitatud. Võttes arvesse, et Hiina eluasemeturg ja majanduskasv on nõrgad, võib sellel olla laastav efekt majandusele, vahendab Bloomberg.