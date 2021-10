Millest tekib eri piirkondades kütuse hinna erinevus? Tuntud tanklaketi esindaja vastab

Paar päeva tagasi kirjutas Ärileht loo , mis võrdleb Eesti ja Läti 95 bensiini kütusehinda. Artiklis selgus, et kuigi Lätis on olnud kolme kuu hinnakasv Eestist suurem, jääb sealne hind Eesti hinnale siiski jätkuvalt alla. 60 liitri kohta võib kokku hoida kaheksa eurot.

Eesti õliühingu tegevjuht Mart Raamat juhtis loos tähelepanu, et kohati võib olla näiteks Tartus odavam kütusehind kui Tallinnas. Millest võib hinnaerinevus aga tuleneda?

AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna sõnul on hinnaerisused tingitud tihedamast konkurentsist, kus tanklate arv ruutkilomeetrite kohta on suur. Nii võideldakse iga kliendi pärast.