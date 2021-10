Kallas Brüsselis: peame võõrutama end energiasõltuvusest

„Otsisime eile ja tüheskoos Euroopa riigi- ja valitsusjuhtidega lahendusi, kuidas tagada tulevikus stabiilsemad energiahinnad ning vähendada sõltuvust kolmandatest riikidest. Täna on energiahinnad kõrged, sest me ei investeeri Euroopa Liidus piisavalt alternatiivsetesse taastuvenergiaallikatesse ja loodame liialt fossiilkütuste impordile," sõnas peaminister pärast ülemkogu. Tema sõnul leiti üheskoos, et tuleb kiirendada investeeringuid roheenergiasse, mis aitab kaasa energiasõltumatuse saavutamisele ning leida lahendusi, kuidas tagada stabiilsed hinnad ja energiavarustatus. Kallas lisas, et vastavalt ülemkogu suunistele jätkavad energiahindade küsimuse lahendamist järgmisel nädalal Luksemburgis kogunevad EL energiaministrid. Ülemkogu tuleb teema juurde tagasi detsembris.