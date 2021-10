Kiibidefitsiidi rääkimata lugu. Autode kõrval on palju olulisemaid tooteid, millele mõtlema peab

Priit Maasik Foto: Elisa Eesti

Globaalset tarneahelakriisi on nii Eesti kui maailma meedias käsitletud juba kuid ning enim on siin räägitud ennekõike autotööstusest. Eks see on ka mõistetav, kuna auto on enamikule meist käegakatsutav "asi", millega ühel või teisel moel kokkupuudet omame. Ning on ka hoomatav kriisi mõju - kui varem ostsid endale nt keskklassi auto tellimisel 4-5 kuuga, siis täna on see pikenenud kümnetesse kuudesse. Ning automaailma tippjuhid prognoosivad, et see defitsiit ei lahene enne kui 2023.