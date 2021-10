Ööpäevaga ülimenukaks saanud Facebooki kommuuni asutaja: oleme terve mõistuse pooldajad

Grupi asutaja ütles Ärilehele antud kommentaaris, et nemad on terve mõistuse pooldajad. Algatus on pannud ka teisi inimesi raha korjama. Tema sõnul seisneb ainus murekoht selles, et paljud rahakogujad on üksikisikud. Sellega kaasnevad ohud, et keegi võib raha pahatahtlikult endale jätta.