Sharpminder | Kes on Hiina hall kardinal, kelle suurt eksperimenti on hakatud ellu viima?

es on pildil kõige tähtsam? Wang Huning vaatab kuidas Hiina President Hu Jintao räägib USA Presidendi Barack Obamaga Toronto G7 tippkohtumisel. Foto: Valge Maja

Me kõik vist teame Bruce Leed, Hiina maailmakuulsat, tänaseks siit ilmast lahkunud karate- ja filmistaari. Peenema filmimaitsega inimesed teavad ka imekaunist Gong Li'd. Teame muidugi ka Jack Ma'd ja tema Alibabat, paljudele eestlastele tuttavat internetikaubamaja. Selle aasta üks üllatusi on olnud tõik, et Hiina võimud on hakanud pitsitama Alibabat ja teisi Hiina tech-hiidusid. Esialgu tundub see käivat risti vastu Hiina maailmavallutuslikele majanduslikele ambitsioonidele. Kas on ehk Hiinal mingi uus „pikk plaan"?