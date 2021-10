Tänasest saab märkida Läti tanklaketi aktsiaid

Ühe aktsia hinnaks on seatud 4,49 eurot ja minimaalne investeering on üks aktsia.

Kahe nädala jooksul – 25. oktoobrist kuni 5. novembrini – on aktsiate märkimine võimalik kõikidel Baltimaade elanikel. Nii jaeinvestoritel kui institutsionaalsetel investoritel on võimalus märkida kokku 1 509 121 uut ettevõtte aktsiat. Aktsiate koguarvu võib suure nõudluse korral suurendada veel 226 368 aktsia võrra, tõstes seega pakutavate aktsiate koguarvu 1 735 489 aktsiani.

„Tänu järjekindlale tööle ja klientide usaldusele on Virši finantsnäitajad alates 2016. aastast pidevalt kasvanud. Näeme, et nõudlus meie uute toodete ja teenuste järele kasvab, seega oleme valmis jätkama ettevõtte arengut veelgi kiiremas kasvutempos, kutsudes kõiki üles saama ettevõtte kaasomanikuks – aktsionäriks. Olen veendunud, et üheskoos ettevõtte edulugu luues saavutame suurepäraseid tulemusi,” rõhutab Virši juhatuse esimees Jānis Vība.

Virši grupi töötajatele on kokku märkimiseks garanteeritud esimesed 50 000 aktsiat. Igale investorile, kes märgib aktsiaid pakkumise esimesel nädalal ehk enne kella 16.00 29. oktoobril 2021, on omakorda tagatud kuni 100 aktsia jaotis. Huvitatud isikutel on ka võimalus märkida suuremat arvu aktsiaid, mis tagab, et pärast aktsiate jagamist IPO lõpus suurenevad nende võimalused saada proportsionaalselt suuremat aktsiate koguarvu, kui kogunõudlus ületab IPO aktsiate arvu märkimisperioodi jooksul.