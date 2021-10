USA turgu ootab ees otsustav nädal

Praegusel tulemuste hooajal on 85% tehnoloogiaettevõtetest ületanud kasumiprognoose, kuid aktsiad on järgneval päeval langenud keskmiselt 2,4%, vahendab Bloomberg.

Center Asset Managementi juht James Abake arvab, et see on märk sellest, et turg on kõrgete aktsia hindade pärast närviliseks muutumas. Ettevõtted peavad näitama väga kõrget kasumlikkust, et nendele antud hinnanguid õigustada.