Eesti turismiettevõtted saavad toetust, millega aidatakse kaasa sektori digipöördele

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on COVID-19 pandeemia ajal oluliselt muutunud nii sise- kui välisturgude turisminõudlus ja inimeste ootused turismiteenustele. „Inimesed soovivad üha enam näha personaalset lähenemist ja nutikaid digilahendusi. Kui COVIDi-eelsel perioodil oli turismiteenuste digitaalne broneerimine ja kättesaadavus „nice to have“, siis kriisijärgses turuolukorras on see „must have“,“ ütles Sutt.

Suti sõnul on suure hulga Eesti turismiettevõtete ressursside info digitaliseerimata, mistõttu on turismiteenuste pakkujate ressursside ja broneeringutevoo haldamine käsitöömahukas ja ajakulukas. „Kui pole digitaliseeritud andmeid, siis ei ole kättesaadavuse infot võimalik suunata ka klientide jaoks online broneerimis- või iseteeninduskeskkondadesse. Suuremate teenuspakkujate puhul on vajalikud süsteemid olemas, kuid Eestis on hulgaliselt väiksemaid ja nt maaturismi teenuseid pakkuvaid ettevõtteid, kellest enamikel puudub võimalus pakkuda kiiret andmevahetust. See omakorda takistab nende efektiivset toimimist ja COVID-19 pandeemia järgsetele turistide ootusetele vastamist, nt endiselt toimub hotellidesse sisse registreerimine paberil või teenuse broneerimiseks tuleb ettevõttele helistada,“ tõi minister näiteid.