FOTOD ja VIDEO | Kopsaka hinnaga müügis oleval eksklusiivsel kinnistul tegutseb tartlastele tuntud hotell

Müügis on kaks kinnistut, mis asuvad Tartu raekojas aadressil Raekoja plats 2 ja 4. Hinnaks on seatud 9 850 000 eurot.

Ühtlasi tegutseb seal Draakoni hotell. "Hotelli operaator on olemas, kes püüdlikult tegutseb," kommenteeris olukorda draakoni hotelli omanik ja perenaine Riina Veiram, viidates asjaolule, et müügis on üksnes kinnistu mitte hotell.