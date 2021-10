Rail Baltica projekt allkirjastas 19,7 miljoni euro suuruse toetuslepingu

Finantseerimine on tagatud ka ühise Rail Baltica piketaaži ja geodeetilise võrgu arendamise uuringule kõikides Balti riikides ning IT- arhitektuuri arendamise strateegiale. Rahastatakse ka Rail Baltica kilometraaži ja geodeetilise võrgu arendamise ühist uuringut Balti riikides ning IT-arhitektuuri arendusstrateegiat. “Vahemikus 2014 kuni täna on EL rahastanud seitset Rail Baltica projekti kogusummas üle 950 miljoni euro. Viimane projekt, mille raames toetatakse ligi 17 miljoni euroga uuringuid ja projekteerimist, näitab ilmekalt kõigi osaliste tõsist tööd ja head koostööd. Soovin kõigile toetuse saajatele – RB Rail, Eesti, Läti ja Leedu – sujuvat piiriülese projekti realiseerimist Põhjamere–Läänemere koridoris,“ sõnas CINEA üksuse juht Morten Jensen.

Tegemist on viimase lepinguga, mis sõlmitakse rahastusperioodi 2014–2021 raames.

ELi mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 2014–2021 on kolm Balti riiki ja RB Rail AS koos äsja allkirjastatud lepinguga sõlminud kokku seitse lepingut, millega toetatakse Euroopa Liidu rahastamisvahendi CEF raames Rail Balticu raudtee infrastruktuuri ehitamist. Koos varem allkirjastatud toetuslepingutega on Rail Baltica projekt taganud ELi ja riikide vahenditest ligikaudu 1,14 miljardit eurot.