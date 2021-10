GRAAFIKUD | Elektrihind oli vahepeal madal, kuid tõuseb nüüd taas kõrgustesse

Juba täna õhtul on elektri hind kallim, tõustes kõige kõrgemale kell 19:00. Alates 22:00st on hind taas 100 euro ringis. Öötundidel on hind stabiilselt 75 euro kandis, tõustes aga juba kella seitsmeks hommikul 194,53 peale. Edasi kerkibki hind mitmeks tunniks julgelt üle 200 euro piiri, langedes keset päeva mõneks tunniks madalamale. Õhtul võiks börsipaketi omanikud saunakerise sisse lülitada kella 21st alates.

Loe tänasest Ärilehe loost, mida peaks hetkel hindade virr-varris peale hakkama. Selgub, et paljud leibkonnad on hakanud paketti vahetama. On see kõige targem tegu?

Vaata homseid hindu siit (võetud Eleringi lehelt):

Viimase kuu aja päeva keskmised hinnad, kus on näha, et kuus päeva on hinnad olnud täitsa mõistlikud, kohati isegi väga madalad. Homne erineb selgelt.