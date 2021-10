Maailma viimase aja üks kurikuulsamaid firmasid Evergrande teatas ärisuuna muutusest

Enam kui 300 miljardi dollari suuruse võlakohustusega Evergrande seisis eelmisel nädalal silmitsi maksejõuetusega, kuid pääses viimasel hetkel tehes kupongvõlakirja väljamakse, võites sellega aega tegelemaks võlakriisiga, mille järgmine suur maksetähtaeg on sellel reedel.

Evergrande Group’i aktsia tõusis selle peale 6%, samal ajal kui Hiina Evegrande New Energy Vehicle Group Ltd aktsia tegi suisa 17% lennu, kuid langes siis pisut. Võrdlusindeks Heng Seng (.HSI) tõusis sama ajaga 0,1%. Esmaspäeva kella 14:30 seisuga on ühe Evergrande Group’i aktsia hind 2.67 Hongkongi dollarit (0.29 eurot).