Urve Palo lahkub ikkagi kasiinoärist ja asub pakkuma juhtimiskoolitusi

"Leppisime ettevõtte omanikuga kokku, et jätkan veel mõne aja ning alustan või viin lõpule teatud osa tegevusi. Olen seadnud endale eesmärgiks, et kõik kokkulepitu saab selle aastaga tehtud, sealhulgas on tänaseks valminud ja kontserni poolt heaks kiidetud järgmise viie aasta eelarvestrateegia," ütles Palo ERR-ile.

Palo soov on asuda pakkuma juhtimiskoolitusi. "See on midagi mida ma tahan ära proovida. Koolitaja ja konsultandi tee ei ole mulle võõras, ma olen läbi aastate konverentsidel esinenud ja tagasiside on olnud positiivne, samas on mitmeid inimesi, kes peavad mind oma juhtimismentoriks ja aeg-ajalt küsivad nõu," rääkis Palo.