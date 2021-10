Tesla turuväärtus ületas 1 triljoni dollari piiri

Alles eelmisel aastal kahekordistus ettevõtte aktsia hind sõidukite müügi ja kasumi suure kasvu tõttu, mis asetas firma valitud ettevõtete punti, kuhu kuulub vaid käputäis.

Nüüd süvendas ettevõtte väärtust veelgi firma Hertz Global Holdings Inc. (HTZZ) tellimus, mille kohaselt tarnib Tesla järgmise aasta lõpuks rendiettevõttele 100 000 autot. See on hulgiost, mis lubab Tesla tehnoloogia palju rohkemate “tavaliste” autojuhtide kätesse.

Apple, Microsoft, Amazon, Google'i emaettevõte Alphabet Inc. on ainsad teised USA ettevõtted, kelle väärtus on üle 1 triljoni dollari. Facebook kuulus samuti sellesse gruppi, kuid ettevõtte aktsia hind on alates sellest ajast langenud. Tesla, kes teatas eelmisel nädalal rekordilisest kvartalikasumist, on turukapitalisatsiooni järgi väärt rohkem kui üheksa maailma suurimat autotootjat ühtekokku.

“Wild $T1mes!” säutsus Tesla tegevjuht Elon Musk esmaspäeva pärastlõunal. “Kummaline, et see aktsia hinda muutis, sest Teslal on suures osas toomise, mitte nõudluse probleem,” lisas ta Hertzi tellimuse kohta.

Tesla aktsia sulgus esmaspäeval 1024,86 dollari (882.48 euro) piiril, tõustes päevaga enam kui 12%, mis tegi ettevõtte turuväärtuseks kokku 1,03 triljonit dollarit.

Tesla väärtus on ebatavaliselt kiiresti tõusnud. Dow Jonesi turuandmete kohaselt kulus Tesla turuväärtuse kasvamiseks 100 miljardilt 1 triljonile dollarile vähem kui kaks aastat. Seevastu Amazonil kulus sellise kasvupinnase tekitamiseks rohkem kui kaheksa aastat.

Tesla aktsia hinna tõus on toonus kasu Muskile, ettevõtte suurimale aktsionärile ja maailma ühele kõige jõukamale inimesele. Tema osalus Teslas, sealhulgas omandatud ja loovutamat optsioonid, oli andmefirma Equilar Inc. andmetel esmaspäevase seisuga ligikaudu 297 miljardit dollarit.