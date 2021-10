Ettevõtlus praegu eriti moes? Septembris loodi Eestis rekordhulk uusi äriühinguid

Kõige populaarsemad valdkonnad, kus äsja asutatud ettevõtted tegutsevad on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor ja kutse-, teadus- ja tehnika tegevuseala, mis viitab erinevate teenusettevõtete asutamise populaarsusele. Traditsiooniliselt on läbi aegade Eesti üks kõige populaarsemaid ettevõtete tegevusvaldkondi hulgi- ja jaekaubandus.

„Ettevõtlusega alustamine on seotud tegutsemistahte ja riskivalmidusega, eriti täna kui oleme samal ajal silmitsi nii tervishoiukriisi kui ka kiirelt kasvava majandusega. Huvitav on näha, et sellistes oludes on nii paljud julgenud astuda esimese sammu ja ettevõtte asutanud,“ ütles Swedbanki äripanganduse juht Aira Nigul-Lepp. „Omalt poolt pakume kõigile uutele tulijatele koostöövõimalusi, et võtta ette järjest suuremaid väljakutseid ning tulla toime ka rahvusvahelises konkurentsis.“