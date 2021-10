Novembrist muutuvad rongide sõiduplaanid ning Balti jaama rongiteed saavad uue numeratsiooni

Selleks vahetatakse välja platvormide viidad ja digiekraanide info. Reisijatel palutakse tähelepanelikult jälgida viitasid. Suvel alanud Balti jaama tööde peamiseks eesmärgiks on Balti jaama läbilaskevõime ja ohutuse suurendamine, et tulevikus saaks lisada täiendavaid ronge ida, edela ja lõuna suundadele.

„Kui seni on ehitus mõjutanud peamiselt Ida- ja Edelasuuna ronge, siis nüüdseks on tööd jõudnud faasi, kus olulised piirangud tulevad ka Läänesuunal“, sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Kahjuks tähendab see, et Balti jaama ei pääse enam ka mitmed Keila, Kloogaranna ja Turba rongid, mistõttu on sõiduplaan alates esmaspäevast antud suunal hõredam. Et sõitjad endiselt rongidesse ära mahuks, kasutame suurema sõitjate arvuga väljumiste puhul kahte kokku haagitud rongi.“