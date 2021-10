Coop Panga finantsjuht lahkub ametist

Kerli Lõhmus esitas panga nõukogule tagasiastumisavalduse eile ehk 25. oktoobril. Tema volitused panga juhatuse liikmena lõppevad 24.01.2022 . Sellega seoses kutsutakse Kerli Lõhmus alates 24.01.2022 tagasi ka panga tütarettevõtete Coop Finants AS, Coop Liising AS, Coop Kindlustusmaakler AS ja CP Varad AS nõukogudest.