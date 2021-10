Balti riikide inimesed ennustavad kuni 10% kasvu eluasemehindades

„Eluasemehinnad ei tõuse mitte ainult Baltimaades, vaid tervel euroalal. Lisaks kinnisvarahindadele ja nõudlusele kasvab ka sõlmitud tehingute arv,“ rääkis Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane. „Hetkel dikteerib kinnisvaraturu olukorda pakkumine, mis on oluliselt väiksem kui näiteks kaks aastat tagasi samal ajal. See tähendab, et müügis oleva kinnisvara hulk on oluliselt vähenenud, ostuhuvilistel on seega vähem valikuvõimalust ning müügil olevate korterite eest saab rohkem küsida. Lisaks kujundab hinda muidugi ehitusmaterjalide hindade tõus,” selgitas Rebane.