Taavet Hinrikus on investeerimislainel: viimasteks ostudeks LHV ja Skeleton

Skeletoni omanikeringi on Hinrikus ostnud end läbi enda ettevõte OÜ Notorious. Osaluse suuruseks on e-krediidiinfo andmetel alates 10. augustist 1,32%.

LHV Groupis on OÜ Notorious osalus kerkinud 155 424 aktsiani, mis aktsia tänase turuhinna pealt teeb osaluse suuruseks ligi 7 miljonit eurot. LHV Groupist annab see 0,52% osaluse.

Enda kaasasutatud ettevõttes Wise on Hinrikus osalust aga vähendanud. Eelmisel nädalal teatas Wise, et Hinrikus on müüki pannud ligi 10 miljonit ettevõtte b-klassi aktsiat ehk 1% ettevõtte aktsiatest. Müüki läksid aktsiad hinnaga 8,15 naela ehk tehingu väärtuseks on seega ümmarguselt 100 miljonit eurot.