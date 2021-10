LHV pürgib Eesti suurimaks pangaks

LHV Panga juhatuse esimehe Kadri Kiiseli sõnul on edu aluseks usaldus. „Iga eduka ettevõtmise taga on head inimesed. Meie inimesed, tänu kellele oleme suutnud nii kiiresti kasvada, on kliendid, töötajad ja investorid. Nemad on kolm peamist tugisammast, kellele toetudes saame ehitada parimat panka,“ ütles Kiisel.

Ta lisas, et eriti rõõmustav on näha kliente üle kogu Eesti. „Kaasaegsed digilahendused võimaldavad meil olla seal, kus on meie kliendid. Inimesed hindavad seda, et neil on võimalus avada konto, tellida kaart, kaubelda aktsiatega või esitada laenutaotlus mobiiliäpis vaid mõne minutiga, olenemata asukohast ja kellaajast. See toob meile kliente kõikjalt üle Eesti.“

Üks olulisimaid eesmärke on LHV-l olnud ka rahatarkuse edendamine ja investorite harimine. Kiisel usub, et järjepideva töö tulemusena leiavad investeerimishuviga kliendid tee just LHV-sse. „Me hoolime sellest, et kliendid oleksid iseseisvad ja oskaksid rahaga targalt ümber käia. LHV Noortepank räägib noortele omases keeles ja kanalites, kuidas oma rahaasjadele lähenema peaks. Investeerimiskool hoolitseb selle eest, et investeerimisega alustamine kulgeks kõigil sujuvalt. Saame oma klientide üle väga uhked olla, sest nende huvi ja teadmised rahaga ümberkäimise osas on märgatavalt kasvanud,“ ütles Kiisel.

Viimasel neljal järjestikusel aastal on rahvusvaheline juhtiv majandusajakiri Euromoney nimetanud LHV Panga ka Eesti parimaks pangaks. Lisaks tunnustas uuringufirma Dive LHV-d tänavu juba viiendat korda parima teenindusega panga tiitliga.

Kiiseli hinnangul on need märgid sellest, et LHV liigub õiges suunas ja nende teod kõnetavad inimesi. „Täna oleme igapäevapanganduses veel suuruselt kolmas pank Eestis, aga kombinatsioon parimatest pangateenustest, parimast teenindusest, parimatest töötajatest ja parimatest klientidest on Eesti suurima panga retsept.“

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 630 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 302 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 139 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

