Tarbijakaitse teavitab Eestis üritusi korraldanud Läti ettevõtte likvideerimisest

Läti ettevõte SIA „PARTER.LV“ on ka Eestis korraldanud üritusi, mis on piirangute tõttu mitmeid kordi ära jäänud. Tegevuse lõpetada otsustanud firma pidi Eestis korraldama kolm üritust, mille piletite müük on Piletilevi lehel peatatud: „Dorian Gray portree“ (kuupäevadel 15.04.20 ja 03.11.20), mille piletite tagasiostu on Piletilevi juba algatanud ning oma nõudega saab pöörduda Piletilevi poole, ja „Päikese liin“ (esialgne kuupäev 18.03.2020, uus kuupäev 02.04.2022), mille osas palub TTJA esitada oma nõue likvideerijale. Nõudeavalduses tuleks esitada nõude sisu, rahaline suurus ja nõuet tõendavad dokumendid.