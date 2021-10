Facebook: aeglasemas kasvus on süüdi Apple

Lisaks on noorte täiskasvanute segmendis aega võtmas ning konkurentsi lisamas Apple’i iMessage ning TikToki rakendused. Mainitud demograafia on ettevõtte pikaajalise edu jaoks samas olulise tähtsusega, ütles ettevõtte juht Mark Zuckerberg kõnes analüütikutele. Suurem rõhk pannaksegi nüüd just noortele täiskasvanutele, ütles juht.

Kvartalitulemused avalikustati Facebooki jaoks keerulisel ajal. Lisaks Apple’i poolt toodud muutustele reklaamiäris on ettevõtet tabanud järjekordne kriitikalaine nii seadusandjate, akadeemikute ning kasutajate poolt. Ilmsiks tulnud dokumendid näitasid, et ettevõte on teadlik enda platvormide kahjulikust mõjust kasutajatele. Paljastused on kaasa toonud kongressiistungid USAs ning Facebook on peatanud töö lastele mõeldud Instagrami kallal.