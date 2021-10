FOTO | Ostukeskustes võib märgata maskikohustust eiravaid toidukullereid. Wolt: saatsime eile 1500 töötajale meeldetuletuskirja

Ka Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas sõnas, et kulleritele vaktsineerimiskohutust nad seada ei saa. "Kullerid ei ole Bolti lepingulised töötajad, vaid head partnerid ja neilt vaktsineerimist me nõuda ei saa," sõnas ta.

Siiski on ka Bolti kullerid kohustatud järgima kõiki riiklikke korraldusi, et peatada COVID-19 levikut. Samuti peavad kullerid Jalakase sõnul pidama kinni kontaktivaba kulleriteenuse reeglitest. See tähendab, et kuller jätab toidu näiteks kliendi ukse taha ning nii ei puutu kuller ja klient omavahel kokku. Kontaktivaba tarne on käivitanud ka Wolt. Kaubanduskeskustes maskikohustuse täitmata jätmise kohta rohkem miskit nad aga ei lisanud.