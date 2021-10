Eestlased arendavad ülemaailmset turundusplatvormi ning tegid ettevõttesse miljoni euro suuruse investeeringu

Excelsea kaasas oma tegevuse ja rahvusvahelise haarde laiendamiseks üle miljoni euro, lisaks Nobelile investeeris ettevõttesse samas rahastusvoorus ka Saksamaa juhtiv digiturunduse tarkvaralahenduste pakkuja Advantago GmbH & Co.

Nobel Tech OÜ on Nobel Digital OÜ tütarettevõte, mis on juhtiv digiturunduse täisteenust pakkuv digitaalmeedia agentuur Eestis. Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad digitaalmeedia strateegia ja auditi koostamine, reklaami müük otsingumootorites, sotsiaalmeedia reklaam ja haldus, sisuturundus, kodulehtede valmistamine, kodulehtede optimeerimine (SEO), bännerreklaamid, videoreklaamid ja loovlahendused.

Saksamaal Nurembergis asuv Excelsea GmbH & Co. KG arendab turundusplatvormi Markee, mille kaudu on klientidel võimalik lihtsa vaevaga ja automatiseeritult koordineerida kogu digiturundust, vähendades kokkuvõttes kulusid. Samuti on lahendus sujuvalt integreeritav juba olemasolevate teenuslahendustega.