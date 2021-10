FOTOD | Tallinn katsetab 24 meetri pikkust vajadusel sarvedeta sõitvat trolli

„Kavatseme Tallinnas luua nii uusi ühistranspordi liine kui ka tuua tänavatele uusi ühistranspordi liike,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. „Metroobussi süsteemi rajamine oleks mitu korda odavam kui trammiliinide loomine ning metroobuss saab olla sarnase kandevõimega ja sama keskkonnasõbralik. See aga ei tähenda, et me loobume trammi- või bussiliinidest. Liinide ja veeremi küsimusi tuleb lahendada kompleksselt, iga lahendus peab olema osa suuremast pildist.“

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on katsetatava ühissõiduki kandevõime võrreldav trammiga, mis mahutab meie praegustest ühissõidukitest kõige rohkem reisijaid. „Samas ei vaja see nii kulukat infrastruktuuri kui tramm ning on odavam ka veeremina,“ selgitas Novikov. „Sellise ühissõiduki eelis tavalise elektribussi ees on see, et seda on võimalik laadida dünaamiliselt trollide kontaktvõrgu kaudu ja laadimiseks ei ole tingimata tarvis rajada mahukat laadimistaristut lõpp-peatustesse. Trollivõrgus kasutatav elekter on aga juba praegu sajaprotsendiliselt roheline.“