Bolt asub jälgima rendiautode sõidukiirust: liiklusseaduse rikkumine toob kaasa kopsaka trahvi

Tõsiasi on see, et Bolt Drive'i autod ja nendega liiklemine ei erine kuidagi isiklikest autodest,

õnnetusi juhtub paraku mõlemaga. Arvestades kõikide sõitude mahtu, on Bolt Drive'i rendiautodega juhtunud õnnetuste arv siiski väga väike – 99,98% kõikidest sõitudest tehakse ühegi probleemita. Kuna teenus on uus ja põnev, on need vähesed õnnetused olnud silmatorkavad ja saanud iga kord palju tähelepanu.