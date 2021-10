Kas sul on elektrileping ikka olemas või maksad 20% kõrgemat hinda?

Viimase kolme aastaga on selliste tarbijate hulk kasvanud ligikaudu 6000 võrra. Eleringi analüütiku Kätlin Klemmeri sõnul puudub neil täpsem statistika, miks need kliendid ostavad elektrit üldteenusena. Pigem võib neid seostada tarbijatega, kelle tarbimismahud on väiksed ja kes ei ole seetõttu motiveeritud energiamüüjat valima, usub Klemmer. Üldteenuse kasutajaid lisandub ilmselt uusarendustest, kus osad uued kinnisvara omanikud jätavad elektrilepingu sõlmimata.