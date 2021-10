Eesti suurima jõusaalide keti juht: saame sadu vihaseid kirju ja kommentaare

Lakmuspaberiks, mis näitab, kas riik suudab piiranguid kehtestada, on saanud piiranguid eirav spordiklubi Sparta. Eesti suurim jõusaalide kett MyFitness vaatab olukorda mureliku pilguga pealt. Ka nemad tunnevad, et valdkonnale tehakse ülekohut, aga on siiski reegleid järginud.

Kümneid spordiklubisid haldav MyFitness on Eesti suurim omasugune. Ettevõtte kasv on olnud võimas ja laienetud on Eestist väljagi. Tegevjuht Erkki Torn tõdeb Ärilehele, et spordiklubide sektor on keerulisse seisu viidud.

Sektori ümarlaua ääres on räägitud, et valitsusel ei ole selget plaani. Valitsus küll ütles, et sellest nädalast kehtima hakanud piirangud kehtivad kolm kuud, kuid tegijatel on igal esmaspäeval tunne, et jälle võidakse midagi muuta. „Kriisiplaan puudub. Reeglid muutuvad liiga kiiresti,” ütleb Torn.