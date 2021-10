Eesti idufirma Testlio kaasas 12 miljonit. Preemiat said ka töötajad

B-voorus kaasasid nad 12 miljonit dollarit ning selle vooru juhtinvestor on Spring Lake Equity Partners. Ka juba varem ettevõttesse investeerinud Altos Ventures ja Vertex Ventures US olid taas oma rahaga mängus. Spring Lake Equity Partners partner Jeff Willams asub nüüd Testlio juhatusse.

Ettevõte küll ise uut väärtust välja ei käinud, kuid võib arvata, et see jääb 100 miljoni dollari kanti.

„25 protsenti sellest rahast on juba läinud meie töötajaile. Kõik, kes on olnud meiega üle kolme aasta, said müüa väikese osa oma osakutest," selgitas Semelsberger. Kuni 19% osakutest võisid nad rahaks teha. Kindlasti jätkatakse värbamist ning selline töötajate premeerimine on kindlasti heaks sõnumiks ka tulevastele töötajatele.