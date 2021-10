Ligi 100 miljonit eurot välja võetud pensionirahast läks laenude tagasimaksmiseks

Tõenäoliselt tagastati laene peale pankade teistelegi laenuandjatele. Septembris paranes varasemate kuudega võrreldes pisut enam ka laenukvaliteet ehk viivises olevate laenude osakaal mõnevõrra vähenes. Seda võib ilmselt vähemalt osaliselt seostada teise pensionisamba rahaga. Pikemas vaates on oluline, et inimesed ei võtaks pensioniraha arvel parandatud finantsolukorras uusi üle jõu käivaid laenukohustusi.

Viimastel kuudel, mil koroonapiiranguid on vähe olnud, on taastunud inimeste tavapärane tarbimine ja hoiused on kasvanud kriisieelsega võrreldaval tasemel. Oktoobris jõustunud uued piirangud võivad aga kasvu taas kiirendada.