Tarneraskused vähendasid Harju Elektri kasumit pea poole võrra

Finantsinvesteeringute maht on aastavõrdluses kasvanud märgatavalt ning kerkinud 2020. aasta lõpu ligi 12 miljoni euro tasemelt nüüdse 21,3 miljoni euroni. Suure tüki väärtuse kasvust annab Skeleton Technologies investeeringu väärtuse tõus, märgib ettevõte.

Peale viimast osalusprotsendi muutust hoiab Harju Elekter Skeletonist 6,5% suurust tükki. Investeeringu väärtuseks hindab ettevõte 18 miljonit eurot, mis teeks Skeleton Technologies väärtuseks ligi 277 miljonit eurot. Samas on õiglase väärtuse hindamine ettevõtte sõnul aktiivse turu puudumisel keeruline protsess, mis hõlmab eelduste tegemist ja otsustusi.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mis tegeleb elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamise ja tootmisega. Harju Elektri kliendid on peamiselt suured elektri jaotusvõrgu-, tööstus- ja merendussektori ettevõtted Põhjamaades. Üha märkimisväärsem osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette.