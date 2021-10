Peetrisse kerkib mitmeotstarbeline lao- ja tootmishoone

Aadressile Reti tee 6 rajatavasse A-energiaklassiga äri- ja laohoonesse on planeeritud kuni kakskümmend multifunktsionaalset äripinda, mis mahutavad lisaks laoruumidele, müügisaalidele ja kontoritele ka väiketootmiseks ja töökojaks sobivaid ruume. Üüripindade hinnad algavad 6,5 eurost ruutmeetri kohta.

Colonna maakleri Martin Sillandi sõnul on nõudlus sarnaste stock-office tüüpi hoonete järele turul üha kasvanud, kuna nii lao- kui äripindasid ühendav ruumifunktsionaalsus sobib ideaalselt logistika-, tootmis- või muuks sarnaseks äritegevuseks: „Pealinna piirist nelja kilomeetri kaugusele, Tallinn-Tartu maantee äärde kerkiv hoone on ideaalses asukohas ettevõttele, mis hindab häid transpordiühendusi, lihtsat ligipääsetavust, madalaid kasutamiskulusid ja häid parkimisvõimalusi. Piirkond on jõudsalt kasvamas ja arenemas, mistõttu võiks Reti laod ka sealsele elanikule olla hea võimalus asutada või tuua oma ettevõtlus kodukanti, pakkuda tööd kohalikele inimestele.“