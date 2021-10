FOTOD | Porto Franco kompleksi kolmas hoone valmib järgmise aasta juulis

Tööd algavad kohe ja hoone valmib järgmise aasta juulis, kusjuures arenduse kolm maa-alust korrust ja betoonvalukarkass on valmis ehitatud juba varasemates ehitusjärkudes.

Porto Franco juhatuse esimehe Rauno Tederi sõnul ehitustööd Porto Francos jätkuvad ning käesoleva lepinguga valmib Porto Franco Linnahalli-poolseim hoone, mille maapealse osa brutopind on ligikaudu 11 000 m2. „Septembri lõpus saavutas Porto Franco arendus kogu objekti ulatuses täiskõrguse, betoonivalutööd on lõppenud ja ca 105 900 m3 betooni on paika saanud. Selle Eesti oludes enneolematult suure tööga said hakkama Kontek Int ja NOBE. Jätkamaks head koostööd oleme usaldanud järgmise olulise verstaposti saavutamise ehk III hoone ehitustööde lõpule viimise just Mapri Ehituse ja NOBE konsortsiumile.“

Mapri Ehituse tegevjuhi Tarmo Roos sõnul on Tallinna sadamaala linna värav, mille valmimist ootavad nii linlased kui ka turistid ja on tore, et Mapri saab anda sellise objekti valmimisse oma panuse. „Oleme NOBE-ga mitmel objektil seljad kokku pannud ning ühendatud jõududega saavutatud tulemus on alati väga hea saanud. Nii läheb ka Porto Franco III hoonega, mille anname tellijale üle tuleval aastal,“ lisas ta.

NOBE juhatuse esimees Mait Rõõmusaar ütles, et töövõtt nii suure objekti kui Porto Franco juures on NOBE jaoks olulise tähendusega. „Hindame kõrgelt Porto Franco juhtide usaldust meie ettevõtte kompetentsile ja võimekusele. Porto Franco kolmanda ärihoone peatöövõtu lepingusse kaasasime ka oma hea partneri Mapri Ehituse, kellega koostöö on alati töiselt efektiivne ning seetõttu julgeme lubada nobedat kolmanda hoone valmimist," kommenteeris ta.