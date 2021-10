Poejuhataja Kaire: Lidli poejuhataja töö on sarnane olümpiamängudel võistlemisega

Kaire, oled Lidlis töötanud praeguseks ligi kaks aastat. Mis sind igapäevaselt poetöö juures motiveerib ja miks on poetöö huvitav?

Töö Lidlis tähendab töötamist inimestega. Meil on väga tore ning kokkuhoidev meeskond ja seetõttu on tööl ülimõnus atmosfäär.

Lisaks on poetöö väga vahelduv. Kuigi tavapärased tegevused enamjaolt korduvad, siis on poes iga päev erinevad kliendid ja situatsioonid, mis teeb töötamise huvitavaks. Meie meeskonnas on kõik töötajad universaalsed, mis tähendab seda, et poetöötaja võib olla erinevatel päevadel erinevates rollides. Seega on töö alati põnev ja rutiinivaba!

Kõik süsteemid ja protsessid on Lidlis globaalselt ühesugused ja hoolikalt läbi mõeldud, mis teeb tehtud töö ka kergesti mõõdetavaks. Tänu sellele saavad asjad efektiivselt tehtud, mis annab tugeva enesetoestuse laengu.

Mida on töö Lidlis sulle õpetanud?

Inglise keeles on ütlus – „retail is detail“. Mulle on Lidlis töötamine eeskätt õpetanud oskust märgata ka kõige pisemaid üksikasju ja nendega vastavalt tegeleda, et klientidel oleks meie poes alati meeldiv sisseoste teha ja nad tuleksid meie juurde tagasi.

Milliseid väljaõppel saadud kogemusi hindad kõige enam?

Kõige parem viis enda tugevuste mõistmiseks ja nõrkuste arendamiseks on end sisuliselt tundmatusse vette visata ning seejärel hakkama saada. Selleks, et realiseerida oma maksimaalset potentsiaali, tuleb kõigepealt väljuda mugavustsoonist. Usun, et väljaõpe teises keskkonnas ja võõras keeles andiski mulle hindamatu kogemuse, et kõik on võimalik, kui tahe on olemas.

Mis on sind Lidli juures kõige rohkem üllatanud?