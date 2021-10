Lidli piirkonnajuht Rainis: minu meeskonnas on ruumi teotahtelistele ja ambitsioonikatele inimestele!

Pikaaegse kaubandusvaldkonna kogemusega Rainise seiklus Lidlis algas 2019. aastal, kui ta alustas oma kaheaastast piirkonnajuhi väljaõpet Leedus. Olgugi et esmalt pidi harjuma uue keele ja kommetega, algas kiirelt intensiivne koolitusprogramm, mille käigus õppis ta tundma kõikvõimalikke tööülesandeid, mida Lidli kauplustes vaja teha on.

„Minu jaoks oli kõige suurem üllatus see, kui täpselt on paika pandud kõik protsessid ja kui põhjalikult valmistatakse ette kaupluse töötajaid! Seda otse loomulikult selleks, et pakkuda klientidele parimat võimalikku teenindust. Olgu selleks siis töö kassas, pagariosakonnas või müügisaalis,“ kirjeldas Rainis kogetut.

Rainis selgitas, et liitus Lidliga eelkõige ettevõtte suuruse ja rahvusvahelisuse tõttu. „Pole just palju ettevõtteid, kus töötajate arvu saab mõõta sadades tuhandetes. See omakorda annab mulle ka turvatunde minu töökoha osas. Lisaks on ettevõttesisesed arenguvõimalused pea piiramatud ja seda kogu maailmas,“ täpsustas Rainis.

Lidli töötajate arv kasvab kiiresti nii Eesti kui ka mujal. Eesti peakontorist leiab pidevalt uusi särasilmseid kolleege, kes tegelevad kaupluste avamise ettevalmistamisega. Rainise sõnul on just toetav ja ühtehoidev meeskond see, mis Lidlit teistest ettevõtetest eristab. „Nüüd ootame meiega liituma ka sama motiveeritud poetöötajaid, keda huvitab rutiinivaba töö ja kes tahavad osa saada Lidli eduloost. Omalt poolt luban oma meeskonnale olla motiveeriv juht, pakkudes väljaõppel saadud tugevaid teadmisi ja kogemusi ning seda kõike kaasaegses töökeskkonnas!“

Loe lähemalt tööst Lidlis meie karjäärilehel pood.lidl.ee ja liitu meie meeskonnaga Tallinnas, Tartus, Pärnus või Narvas!