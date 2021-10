Tehnoloogiahiid Microsoft jätkab pilveteenuste toel võimsat kasvu

Väga suurt rolli mängis esimeses kvartalis pilveteenuse Microsoft Azure edu. Aastatagusega võrreldes on Azure ja teised Microsofti poolt pakutavad pilveteenused kasvanud 50% ehk üldisest käibest enam kui kaks korda rohkem. Väga suurt rolli pilveteenuste tähtsuse kasvamisel on mänginud COVID-19 pandeemia ning õppe ja töökohtade kolimine internetti, vahendab Financial Times.