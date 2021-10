Hiina kutsub Evergrande asutajat üles tasuma kohustusi oma varaga

Pekingi direktiiv Evergrande juhile tuli pärast seda, kui tema ettevõte jättis vahele 23. septembri võlakirja maksetähtaja. Teadaolevalt jälgivad Hiina kohalikud omavalitsused Evergrande pangakontosid tagamaks seda, et ettevõtte raha kasutatakse lõpetamata eluasemeprojektide lõpuleviimiseks ning seda ei suunataks võlausaldajatele, kirjutab Bloomberg .

Nõue, et Hui kasutaks võla tasumiseks oma varandus, kinnitab asjaolu, et Peking ei taha päästeoperatsiooni ise läbi viia, isegi, kui kinnisvarahiiu kriis ja hädad peaks levima teistele arendajatele ning halvendama olukorda kinnisvaraturul.

Hiina president Xi Jingping on asunud miljardäride klassi jõulisemalt reguleerima, mis on osa “ühise heaolu” kampaaniast, millega ta soovib vähendada Hiinas haigutavat jõukuse ning palgalõhet.

Ebaselgeks jääb, kas Hui varandus on piisav ning likviidne, et teha märkimisväärne makse rahuldamaks ettevõtte kohustusi, mis paisusid selle aasta juuni seisuga enam kui 300 miljardi dollarini. Kinnisvaraarendaja võlakirjadega kaubeldakse nominaalväärtuse suhtes suurte allahindlustega, kuna investorid valmistuvad Hiina läbi aegade üheks suurimaks võla restruktureerimiseks.

Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt on Hui netoväärtus kahanenud 2017. aasta tipptasemelt 42 miljardilt dollarilt umbes 7,8 miljardi dollarini. Kuid ka see number võib oluliselt kõikuda.

Suur osa Hui teadaolevast rikkusest tuleb tema osalusest Evergrandes ja rahalistest dividendidest, mida ta on saanud ettevõttelt alates selle noteerimisest 2009. aastal Hongkongis. Arvutuste kohaselt on Hui viimase kümnendi jooksul oma taskusse pannud umbes 8 miljardit dollarit, seda tänu Evergrande lahketele väljamaksetele. Seni pole teada, kuhu Hui need dividendimaksed edasi investeeris.