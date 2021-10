FOTOD | Eestis on koroonaviiruse kiirtestid oluliselt kallimad kui mujal. Millest see tuleneb?

E-apteekide kiirtestide hindu võrreldes leiab, et Eestis on COVID-19 kiirtestid oluliselt kallimad kui mujal riikides. Näiteks müüakse Eesti Apothekas Boson kiirtesti 7,34 euro eest, Lätis maksab täpselt sama test 5,72 eurot. Seega kuluks Eestis neljaliikmelise perekonna testimiseks pea 6,5 eurot rohkem.

Leedus on hinnad odavamadki. Kõige odavama kiirtesti leiab seal 5,59 euro eest. Saksamaal maksab viie testiga pakk kõigest 4,95 eurot. Miks Eestis on kiirtestid siis ikkagi kallimad kui eespool mainitud teistes riikides?

Apotheka e-apteegi proviisor-juhataja Julia Filek selgitas, et kiirtestide hind koosneb soetamisväärtusest, juurdehindlusest ja käibemaksust. Lisaks tuleb rõhutada, et mitteravimite hinnakujundus on vaba.