Incapi kvartalikasum enam kui kahekordistus

Võrreldes möödunud aastaga on Incapi käive kasvanud kolmandas kvartalis 67% ehk 47 miljoni euroni ja ärikasum 118% ehk 7,9 miljoni euroni. Incapi presidendi Otto Puki sõnul on tegemist ettevõtte kõigi aegade kõrgeima müügituluga. “Selle põhjuseks on peamiselt kasvanud nõudlus ja vahepeal suletud olnud India tehaste tootmisvõimsuse suurendamine,” selgitas Pukk.

Tulemused on Incapi aktsia Helsingi börsil ligi 10% kõrgemale tõstnud. Aasta algusest alates ligineb aktsia tootlus 300% juurde.

Ettevõte prognoosib käesoleva aasta kokkuvõtteks oluliselt kõrgemat käivet ja kasumit võrreldes aastaga 2020.

Incapi presidendi sõnul on Indias praeguse seisuga üks tehase laiendamise projektidest on juba lõpetatud ning teine lõpusirgel, kolmanda tehase ehitusprojekt aga samuti kulgemas plaanipäraselt. Samas jätkuvad tehaste seadmeparkide uuendustööd ka teistes Incapi üksustes, sealhulgas Eestis.

“Hetkel prognoosime, et nii meie käive kui kasum ületavad oluliselt 2020. aasta tulemusi,” kinnitas Pukk ning lisas, et prognoos aasta käibeks tänavu jääb 166-171 miljoni euro ja ärikasumi puhul 24-26 miljoni euro vahele.

Pukk lisas, et komponentide kättesaadavuse olukord turul on jätkuvalt keeruline ning Hiina kasvav energiakriis võib muuta prognoosimise keerulisemaks. “Teeme oma tarnijate ja klientidega tihedat koostööd, et hoida varusid riskide maandamiseks piisaval tasemel,” selgitas ta.

“Pikemas perspektiivis näeme tugeva turukasvu trendi jätkumist. Kasvav vajadus säästvate energialahenduste, meditsiiniseadmete, uute 5G ja IoT ökosüsteemide järele ning elektrisõidukite levik aitavad kaasa nõudluse kasvule meie sektoris,” kirjeldas Incapi president.