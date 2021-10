Uus MacBook Pro on jõudnud Eestisse: professionaalsus hoopis uuel tasemel

Apple tutvustas esimest korda ka System on a Chip põhimõtet, mis tähendab, et kogu süsteem on rajatud ühe sülearvutis oleva kiibi peale. Kogu süsteem toimib ühtsena ja projektide töötlemine, toimetamine või muu korraldus on tunduvalt sujuvam kui varem. Seda toetavad omakorda ka 10-tuumaline keskprotsessor (CPU), 32-tuumaline graafikaprotsessor (GPU) ja 16-tuumaline Neural Engine.