Tööturu ülevaade: ettevõtetel on taas raskusi oskustöötajate leidmisega

Ettevõtted said toodangumahtu kasvatada töötajate töötundide arvu suurendades, mis on kriisist üle saamise ajal tavapärane. Suvekuudel hõive kasv küll hoogustus ja tööpuudus alanes, kuid tööturu edasine taastumine sõltub endiselt suuresti sellest, milliseks kujuneb viiruseepideemia olukord.

Koroonaviiruse kriis on mõjutanud tegevusalasid väga erinevalt ja pannud inimesi valdkonda vahetama. Osal tegevusaladel on nii töötajate arv kui ka loodav lisandväärtus nüüdseks kõrgem kui enne kriisi. Sellised valdkonnad on näiteks tervishoid ning info ja side. Paljudel tegevusaladel on aga nii hõive kui ka lisandväärtus endiselt madalam kui kriisi eel. Siia kuulub näiteks majutus ja toitlustus, aga ka töötlev tööstus.