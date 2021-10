Krüptoturg on languses

Viimase 24 tunni jooksul on bitcoin CoinGecko andmetel langenud ligi 5% ning seitsme päeva taguselt tipult 67 276 dollaril -12%. Veel enam on langenud krüptovarad Cardano, Solana, XRP Dogecoin ja teised.

Analüütikute sõnul on kauplejad vähendamas nüüd positsioone, mis bitcoini ETFi loomise valguses võetud sai, kirjutab Bloomberg. Need tõstsid bitcoini hinna ka uue rekordini. Kokku on kolmapäeval väljutud positsioonidest kokku ligi 700 miljoni dollari väärtuses, mis on viimase kuu suurim hulk.