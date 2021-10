Peeter Rebane tegi Eesti kalleimat mängufilmi kui riskantset idufirmat

Kümme aastat tagasi tõi Tiina Lokk Peeter Rebasele stsenaariumi, mis Rebast sügavalt puudutas. Ta teadis, et sellest saab tema esimene täispikk mängufilm. Tänu juhusele ei tulnud film välja 2020. aasta alguses. See oleks tähendanud katastroofi, sest kõigest paar kuud hiljem pandi maailm pandeemia tõttu lukku. Paljud filmid vajusidki seetõttu unustuse hõlma ega jõudnudki kinno. Ärileht rääkis Peeter Rebasega peamiselt rahast ehk sellest, kuidas on võimalik kokku saada ligi kaks korda suurem eelarve, kui oli filmil „Tõde ja õigus”.